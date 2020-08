Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, noi masuri in domeniul accesului la servicii medicale si in acordarea concediilor medicale. Astfel, va fi implementat un subprogram pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist in cadrul Programului…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, noi masuri in domeniul accesului la servicii medicale si in acordarea concediilor medicale.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat luni noi masuri in domeniul accesului la servicii medicale și in acordarea concediilor medicale, adoptate de Guvern, priintre care posibilitatea de prelungire a concediilor medicale pentru personalul militar in activitate, polițiștii și polițiștii…

- Aproape 70 de gorjeni, beneficiari ai concediilor medicale, au fost verificati pe parcursul lunii iunie de catre reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Gorj. Dintre acestia, noua nu au fost gasiti acasa si li s-a suspendat plat...

- Informare de ultima ora de la CNAS. Cardul de asigurat de sanatate redevine obligatoriu de la 1 iulie. Toate serviciile medicale, de ingrijiri la domiciliu, medicamentele si materialele sanitare, precum si dispozitivele medicale se acorda si se valideaza, din 1 iulie, cu cardul de sanatate, exceptie…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) precizeaza ca in asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul national de asigurari de sanatate pana la 30 septembrie, iar pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) precizeaza ca in asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul national de asigurari de sanatate pana la 30 septembrie, iar pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate…

- Guvernul a aprobat o hotarare care prevede conditiile de acordare a serviciilor medicale, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. "Pentru a limita riscul iminent asupra starii de sanatate a populatiei, in asistenta medicala primara si in asistenta…