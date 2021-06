Concedii 2021. Țările din UE cu cele mai puține restricții de călătorie în momentul de față Europa revine treptat la normalitate vara aceasta iar condițiile de calatorie vor fi din ce în ce mai relaxate pe masura ce țarile se grabesc sa își redeschida sectorul turistic devastat de pandemie, scrie Euronews.



Certificatul digital Covid al UE a început sa fie eliberat în statele membre așa ca foarte probabil vei avea nevoie de el pentru a putea calatori fara batai de cap în țarile membre ale blocului comunitar.



În România platforma IT prin care acesta va fi eliberat va fi gata de la 1 iulie și poți gasi aici mai multe informații despre…



- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicita Parlamentului European și Consiliului sa adopte cat mai repede propunerea privind certificatele digitale de calatorie. Aceasta face un apel catre țarile UE sa creeze „fara intarziere” infrastructura necesara folosirii pașapoartelor COVID.…

