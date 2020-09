Stiri pe aceeasi tema

- Guventul este necesar ”sa ia masuri imediate in vederea impiedicarii crizei alimentare”, indeamna seful Comisiei Economice si Sociale a ONU pentru Asia Occidentala (CESAO/ESCWA) Rola Dashti, care le cere autoritatilor sa reconstruiasca cu prioritate silozurile de grane distruse in puternica explozie…

- Sprijinul oferit de statul roman special pentru sectorul turism nu ajuta la salvarea locurilor de munca și ale afacerilor din turism pentru ca, de fapt, el nu exista, arata Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), relateaza Mediafax.Potrivit unei scrisori deschise a FIHR adresata…

- Zeci de saci de gunoi menajer au fost depozitați, in dezordine, pe malul Dunarii, unii dintre ei fiind rupți, gunoiul ajungand in apa. Sacii au fost abandonați pe platforma Stației de sortare și epurare de la Crișan de catre operatorii de turism localizați pe malul opus, anunța ARBDD, relateaza Mediafax.Citește…

- La sfarsitul lunii august, bugetarii vor avea o minivacanta de cinci zile. Angajatii din sistemul public vor avea liber de pe 27 august, cand este marcata Ziua Independentei, pana pe 31 august – sarbatoarea „Limba noastra”, transmite IPN.

- Munca de acasa este tot mai folosita in randul companiilor, iar unii angajați vor munci de acasa pana la sfarșitul anului.Aceștia au mai multa libertate, au devenit mai motivati, mai eficienti si mai fericiti din punct de vedere profesional. Flexibilitatea programului, dar si un echilibru…

- Grupul francez Lactalis inchide doua fabrici din Romania. Ce se intampla cu angajații concediați Grupul Lactalis a decis inchiderea fabricilor din Floreni si Vatra Dornei, pe motiv ca eficientizarea activitatii acestora nu a reusit, potrivit directorului general al companiei, Giampaolo Manzonetto. Cele…

- Bilete de zbor in pericol sa fie anulate, sute de angajați in pericol sa fie dati afara fara sa primeasca salarii compensatorii. Asta dupa ce compania aeriana Blue Air a cerut insolventa in instanța.

- Lantul de hoteluri Hilton Worldwide Holdings a anuntat marti ca va renunta la 22% din forta de munca din birourile companiei, respectiv la 2.100 de persoane, ca reactie la epidemia de coronavirus care a devastat industria calatoriilor la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Citește…