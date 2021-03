Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat luni seara ca angajații de la Metrou se tem de Radoi, liderul sindicatului de la Metrorex, susținand ca Radoi a fost mai tare decat miniștrii. Intrebat daca liderul sindicatului de la Metrou a fost in spatele acțiunii de vineri, Drula a spus: „Da, absolut,…

- Minitrul transporturilor, Catalin Drula, spune ca in ultimii 3 ani cheltuielile salariale s-au triplat la Metrorex. Potrivit acestuia, cresterea salariilor de anul trecut poate fi acordata esalonat, insa exista soluția reducerii de personal sau intrarea companiei in insolvența, transmite Digi24 . Catalin…

- Intrebat daca Ion Radoi se afla in concediu in timpul protestului spontan de la metrou, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca acesta este suspendat din pozitia pe care o are la Metrorex. ”E suspendat din pozitia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual,…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Metrourile ar fi trebuit sa se puna in mișcare la ora 5 dimineața, dar niciun calator nu a fost lasat sa…