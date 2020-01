In total vor fi taiate aproximativ 450 de posturi pana in anul 2022, dupa cum anunta chiar compania britanica. Pe langa BBC World Service vor fi afectate BBC Radio 5 Live, cat si numarul de filme produse de Newsnight, ceea ce va afecta productiile BBC Two.

Noul sef al BBC, Fran Unsworth, spune ca se va face totodata translatia de la transmisiunea traditionala catre difuzarea digitala. Anuntul de miercuri include inclusiv inchiderea show-ului Victoria Derbyshire, de la BBC Two.

BBC News are in prezent 6.000 de angajati, dintre care 1.700 in afara Marii Britanii. "Cu mare tristete…