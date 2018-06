Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mioveniului Ion Georgescu, secretar general al PSD Argeș, anunța toți participanții la mitingul de maine, din Bucuresti, sa aiba la ei actele de identitate, deoarece s-ar putea face verificari, stiut fiind ca multe persoane au interdictie de a participa la astfel de manifestari. ”Anunț toți…

- HP va concedia intre 4.500 si 5.000 de persoane pana la sfarsitul anului fiscal 2019, ca parte a unui plan de restructurare, transmite producatorul de computere, potrivit CNBC. In octombrie 2016, board-ul...

- ”Am programat sa aducem din toate judetele din tara, in functie de distanta la care se situeaza judetele de Bucuresti. Cele pana in 250 de kilometri vor avea o norma mai mare, cele intre 250-500 de kilometri o norma si ceva mai mica si cele peste 500 de kilometri vor aduce probabil un numar redus,…

- Avand in vedere frecventele incalcari ale legislatiei rutiere in vigoare, referitoare la transportul rutier public de marfa si persoane, in perioada 14 – 20 mai a.c., politiști din cadrul I.P.J. Gorj vor desfașura...

- Gigantul american General Motors va concedia peste 1.500 de angajati de la fabrica de asamblare din Lordstown, Ohio. Fabrica functiona non-stop in urma cu doi ani, dar taierile de costuri si reducerile de personal au redus programul acesteia o singura tura de lucru, potrivit CNN, scrie Ziarul Financiar.Problema…

- Gigantul american General Motors va concedia peste 1.500 de angajati de la fabrica de asamblare din Lordstown, Ohio. Fabrica functiona non-stop in urma cu doi ani, dar taierile de costuri si reducerile de personal au redus programul acesteia o singura tura de lucru, potrivit CNN. Compania…

- Iulian Cozianu a declarat miercuri ca in majoritatea spitalelor din Iasi situatia este tensionata, pentru ca veniturile unora dintre angajati sunt mai mici decat cele incasate in luna precedenta. "Salariatii din toate spitalele sunt revoltati. Este un haos in sistemul medical, iar legea salarizarii…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen va creste productia de motoare si cutii de viteze in Franta, Polonia si Ungaria, concomitent cu renuntarea la cutiile de viteze realizate in prezent in Japonia si China. 0 0 0 0 0 0