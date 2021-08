USR PLUS vrea mai mult ca oricand sa „epureze” sistemul! Dupa ce vicepremierul Dan Barna a anunțat varianta ca o parte a bugetarilor sa-și piarda locurile de munca anul acesta, și ministrul Economiei vine cu un anunț bomba. Claudiu Nasui susține ca e nevoie ca de aer de noi concedieri in randul bugetarilor. Romania are […] The post Concedieri masive in randul bugetarilor? Planul diabolic al ministrului Economiei, Claudiu Nasui first appeared on Ziarul National .