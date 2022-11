Mari companii americane precum Amazon, Microsoft, Netflix sau Meta și-au anunțat angajații ca vor urma concedieri importante.

Incetinirea creșterii economice, cumulata cu creșterea costurilor aferente angajaților, alcatuiesc motivele corporațiilor pentru a taia din locurile de munca, scrie Euronews.

Amazon ar putea fi urmatoarea mare companie din industria IT care iși va reduce numarul de angajați in 2022. Gigantul din domeniul comerțului digital intenționeaza sa renunțe la aproape 10.000 de angajați din mai multe departamente, scrie The New York Times.

De asemenea, compania…