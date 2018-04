Stiri pe aceeasi tema

- Problema fabricii este cererea scazuta pentru modelul Chevrolet Cruze, modelul de dimensiuni mici pe care GM il produce la aceasta fabrica. Vanzarile modelului Cruze au scazut cu 30% intre anii 2014-2017, incat interesul in masinile mici scade la nivel de piata. Vanzarile modelului Cruze au scazut…

Fabrici pazite de Securitate, angajați care nu știau ce produc și rezerve ținute secrete de stat. De toate s-a ales praful, iar Romania platește in prezent zeci de milioane de euro pentru aceste resurse.

- Fabrici pazite de Securitate, angajați care nu știau ce produc și rezerve ținute secrete de stat. De toate s-au ales praful, iar Romania platește in prezent zeci de milioane de euro pentru aceste resurse.

- Mutare fulger pe o importanta piața. Un lider european va ridica, de la zero, o noua fabrica in țara noastra. Este o investiție uriașa care va crea sute de locuri de munca și va face ca Romania sa devina cunoscuta intr-un domeniu vital.Gigantul are 61,800 de angajati, 40 de fabrici si este…

- Fabrica are, in total, 221 de angajati, iar disponibilizarile anuntate se vor face incepand cu data de 15 martie. AJOFM Bistrita-Nasaud va oferi angajatilor care vor intra in somaj programe de consiliere profesionala, pentru ca acestia sa isi gaseasca cat mai repede un nou loc de munca.…

- Doua fabrici de top din România s-au închis în prima luna din 2018. Industria alimentara si a bauturilor din România, estimata la 55 mld. lei (12 mld. euro), a început anul 2018 cu stângul.

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime, transmite corespodentul MEDIAFAX.

