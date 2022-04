Concedieri masive după greva de la Societatea de Transport București Peste 200 de soferi STB, dati afara in urma grevei care a paralizat Bucurestiul. Anuntul a fost facut chiar de catre directorul STB Adrian Crit. Peste 200 de soferi STB, dati afara in urma grevei care a paralizat Bucurestiul Adrian Criț a declarat ca dupa greva soferilor STB de la inceputul anului au fost trimise aproximativ 3.000 de convocatoare pentru cercetare disciplinara. „Ca urmare a intrunirii comisiilor de cercetare și elaborarii documentelor, s-a luat masura, pana in momentul de fața și precizez ca nu este o chestiune finalizata, desfacerii contractului individual de munca pentru 222… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

