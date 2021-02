Concedieri masive anuntate de o corporatie din domeniul energiei. Cand incep disponibilizarile Compania Siemens Energy a anuntat ca va disponibiliza 7.800 de angajati pana in 2025, pentru a-si spori marja de profit si competitivitatea.



"Piata energiei este intr-o schimbare semnificativa, ceea ce ne ofera oportunitati dar, in acelasi timp, ne provoaca dificultati majore. Vom lua aceste masuri in cel mai responsabil mod din punct de vedere social", a afirmat directorul general Christian Bruch.



In trimestrul patru din 2020, reducerile de costuri au ajutat Siemens Energy sa redevina profitabila, compania inregistrand un profit net de 99 de milioane de euro, dupa ce in precedentul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

