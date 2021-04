Concedieri la stat: 1400 de angajaţi rămân şomeri! CFR Marfa da afara un numar impresionant de angajati: 1400. De ce? Din cauza pierderilor masive, de peste 2.7 miliarde de lei. Ministerul Transporturilor a publicat vineri proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfa, companie de stat care a inregistrat deja pierderi uriase. Proiectul prevede scaderea cu aproape […] The post Concedieri la stat: 1400 de angajati raman someri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

