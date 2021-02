Concedieri la Salubritate. Unde pleacă angajaţii? Peste 200 de angajati de la Salubritate vor fi disponibilizati. Societatea face concedieri din cauza ca va pierde cel mai important serviciu in Craiova, colectarea și transportul deșeurilor. Majoritatea angajatilor care vor fi disponibilizati sunt de la Sectia Transport Deseuri, adica personalul care aduna gunoiul din oras. „SC Salubritate Craiova SRL, operator care are delegata, printre altele, activitatea de colectare și transport a deșeurilor in municipiul Craiova, va intra in urmatoarele luni intr-un amplu proces de restructurare avand in vedere preluarea acestei activitați de catre asocierea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

- Salubritate Craiova va intra in urmatoarele luni intr-un amplu proces de restructurare avand in vedere preluarea acestei activitați de catre asocierea SC Iridex Grup Salubrizare SRL- SC Servicii Salubritate Bucuresti SA-Iridex Group Import-Export SRL. Planul de restructurare are ca scop eficientizarea…

