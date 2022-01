CONCEDIERI fără milă la stat: peste 400 de oameni vor rămâne fără un loc de muncă! Peste 400 de angajati care lucreaza la stat vor ramane fara un loc de munca. Este vorba despre salariatii de la Romsilva. Din cei 415 salariați, 223 sunt muncitori, majoritatea direct productivi și 192 sunt personal TESA, din care, 144 personal silvic. Decizia de desfacere a contractelor de munca a fost contestata in Tribunal, iar […] The post CONCEDIERI fara mila la stat: peste 400 de oameni vor ramane fara un loc de munca! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

