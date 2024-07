Concedieri colective în fabricile de încălţăminte din Bihor. Firmele găsesc muncitori mai ieftini în Maroc Fabricile de incaltaminte din Bihor fac concedieri colective, pentru ca gasesc muncitori mai ieftini in Maroc, chiar daca produsele fabricate acolo, spun specialistii in domeniu, au o calitate mai slaba comparativ cu cele realizate in Romania. Mai mult, concedierile colective sunt anuntate pentru perioada iulie – august, cand angajatii ar merita un concediu linistit, nu […] The post Concedieri colective in fabricile de incaltaminte din Bihor. Firmele gasesc muncitori mai ieftini in Maroc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Havelsan, o companie care ofera soluții pentru sistemul de supraveghere a frontierelor din industria de aparare din Turcia, a caștigat o licitație pentru securitatea frontierei maritime din partea Ministerului Afacerilor Interne din Romania. O informație recenta a fost trecuta cu vederea și anume…

- Costurile de operare in serviciile de evaluare, a companiilor și a bunurilor imobiliare, pe piața din Romania, s-au dublat, in ultimii ani, fața de momentul aderarii la Uniunea Europeana, dar tarifele au ramas la același nivel. Aceasta situație genereaza deja dificultați in menținerea salariilor la…

- In țara noastra, din top 100 cele mai mari firme care cultiva grau, porumb și floarea soarelui, 40 au capital strain, principalii investitori fiind din Italia, Danemarca și Liban. In prezent, Romania are 12,6 milioane de hectare suprafața de teren agricol, plasandu-se pe locul al șaselea in Uniunea…

- In contextul accelerarii digitalizarii și modernizarii administrației fiscale, sistemul e-Factura a devenit obligatoriu in Romania incepand cu 1 ianuarie 2024. Cu toate acestea, perioada de grație a ajuns la final pe 31 mai 2024. Incepand cu luna iunie, firmele, PFA-urile și ONG-urile care nu iși respecta…

- Firmele de construcții din Romania ofera salarii la fel de competitive ca și cele din Vest, dar se confrunta cu o lipsa masiva de muncitori. Exista, insa, oportunitați de angajare la noi in țara, care aduc bani frumoși. Locul de munca la care poți caștiga mii de lei. Locul de munca platit cu peste 7.000…

- Doua dintre bogațiile minerale pe care le deține Romania, de magneziu și grafit, sunt ravnite de compania americana Amerocap. Compania americana de private equity Amerocap, dorește sa investeasca 1 miliard de dolari intr-un proiect de exploatare și procesare de magneziu din județul Bihor și sa obțina…

- Firmele din Romania vor avea la dispoziție peste 2 miliarde lei pentru investitii, sumele urmand sa fie direcționate catre industriile cu traditie. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul schemei de finanțare, iar inscrierile pentru obținerea de fonduri de companiile din industrii cu tradiție…

- In aceasta perioada se desfașoara la Meknes cea de a XVI-a ediție a Salonului Internațional al Agriculturii din Maroc, (SIAM) 2024, cel mai mare eveniment agricol din Africa și Orientul Mijlociu, dar ambasadoarea Maria Ciobanu a sabotat participarea țarii noastre intr-un mod incredibil. La Meknes, in…