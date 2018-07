Concedierea – motivul tentativei de omor de la fabrica din Orăștie Femeia care și-a injunghiat șeful la fabrica din Oraștie urma sa fie concediata. Acesta este motivul pentru care angajata, in varsta de 49 de ani, și-a injunghiat șeful. Muncitoarea a fost reținuta pentru 24 de ore și este cercetata pentru tentativa de omor. Fapta femeii a ridicat și alte semne de intrebare. Potrivit regulilor fabricii, angajații nu au voie sa intre in incinta unitații cu astfel de obiecte. Femeia l-a injunghiat pe șeful de secție cu un cuțit de bucatarie, provocandu-i o plaga de 4 centimetri. Barbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale. Cazul a… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

