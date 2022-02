Concediaţi pentru că au refuzat să se vaccineze anti-COVID Este situația prin care trec aproape 3.000 de angajați municipali din New York. Aceștia au fost concediați vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID, incalcand astfel regulile impuse de primaria locala lucratorilor sai, scrie The New York Times. Este prima concediere in masa motivata de aceasta masura ce va avea loc la New York, iar cei vizati sunt lucratori publici carora le-a fost deja oferita o perioada de prelungire pentru a se imuniza si care nu au prezentat pana la aceasta data dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Acest numar reprezinta totusi mai putin de 1% din total… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

