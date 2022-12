Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanța a intervenit la o adresa din Ramnicu Sarat la un barbat care se simțea rau, cand unul dinter angajații instituției a fost taiat pe picior de un alt barbat care se afla in locuința pacientului, scrie News.ro.Conform unui comunicat de presa remis luni de catre IPJ Buzau, incidentul s-a produs…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, duminica noapte, dupa ce masina sa a fost lovita de un alt autoturism, in timp ce era oprita pe marginea DN 1, in afara localitatii Banesti. Barbatul a stationat dupa ce ar fi lovit un caine, moment in care un alt sofer a intrat in plin in el, potrivit Agerpres.…

- Copiii traiesc intr-o casa modesta dintr-un sat indepartat din județul Buzau. Sora cea mare, in varsta de 19 ani, a devenit mama pentru frații ei mai mici dupa ce ambii parinți le-au murit. Alina are la randul ei un baiețel de doar 5 ani.Mama copiilor, bolnava de cancer, a murit in urma cu o saptamana.…

- Conform specialiștilor, varsta pe care o simți inseamna mai mult decat data reala a nașterii tale. Cu toate astea, persista o intrebare. „care este varsta la care oamenii imbatranesc?”. Curiozitatea umana a impins lucrurile și mai mult, incercand sa aflam ce simțim in acel moment. Raspunsul nu este…

- Experimentatul Senol Gunes, in varsta de 70 de ani, este noul antrenor al celor de la Besiktas. Marius Șumudica (51) a susținut ca s-a aflat printre candidații la post, dar nu a fost luat in calcul, conform presei din Turcia. Dupa demiterea lui Valerien Ismael, Besiktas și-a ales noul antrenor. Este…

- Potasiul este un mineral esențial de care au nevoie toate țesuturile din organism. Uneori este denumit electrolit, deoarece poarta o mica incarcatura electrica care activeaza diferite funcții celulare și nervoase. Potasiul se gasește in mod natural in multe alimente și sub forma de supliment. De ce…

- O „critica” adusa membrilor Congresului Statelor Unite de catre președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a ajuns virala pe rețelele sociale dupa ce un microfon l-a inregistrat in timp ce folosea o injuratura la adresa oficialilor americani, informeaza CNN.

- Un barbat in varsta de 44 de ani din judetul Botosani a fost arestat preventiv dupa ce a injunghiat doi frati care il angajasera la firma lor de constructii. Barbatul s-a suparat dupa ce a fost concediat. Potrivit monitorulbt.ro , cei trei se cunosteau foarte bine fiind si vecini. Barbatul in varsta…