Conan Gray lanseaza piesa "Overdrive" Compozitorul si cantaretul pop, Conan Gray lanseaza mult asteptatul single – "Overdrive". Artistul descrie mesajul noii piese ca o evadare optimista. "Am scris "Overdrive" ca sa scap de realitate. Am petrecut ultimul an, singur la mine in casa si am vrut sa fac ceva care sa ma faca sa dansez prin casa. Ceva de cantat in dus, care sa ma faca sa uit de griji. De fiecare data cand dadeam drumul piesei sa mai schimb ceva la productia ei sau la versuri, ajungeam sa cant, sa dansez si sa uit de ce eram stresat – ceea ce este exact ce doream sa declanseze in persoanele care o asculta. Un moment de rebeliune…

