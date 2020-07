Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a fost aleasa in Consiliul WEgate, platforma a Comisiei Europene, pentru vasta experienta si implicare in dezvoltarea antreprenoriatului in Romania, a anuntat joi organizatia. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, CONAF a stabilit o noua…

- S-au facut primii pasi pentru elaborarea bugetului Uniunii Europene pe 2021. Comisia Europeana a propus un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next…

- "Negocieri dure" se desfasoara în aceasta perioada pentru ca masurile ce vor fi adoptate cu privire la sectorul turismului sa aiba un efect cât mai mare posibil pe piata. Zilele urmatoare sunt considerate cruciale pentru turism întrucât se asteapta sa fie stabilite…

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca, fermierii și procesatorii noștri au stocuri mari de lapte care de pui și de porc, pentru ca importam foarte multa mancare. Pandemia a inrautațit situația in defavoarea producatorilor noștri. Sprijinul direct, adica acordarea unor despagubiri fermierilor, a mai fost…

- „Comisia a invitat statele membre ale spatiului Schengen si statele asociate spatiului Schengen sa prelungeasca cu inca 30 de zile, pana la 15 iunie, restrictia temporara privind calatoriile neesentiale catre UE. Desi unele state membre ale UE si unele state asociate spatiului Schengen fac pasi preliminari…

- Comisia arata ca situația cauzata de pandemia de coronavirus ramane fragila, atat in Europa, cat și la nivel mondial, chiar daca unele state membre UE și unele state asociate spațiului Schengen fac pași preliminari in direcția relaxarii restricțiilor. De aceea, CE propune menținerea masurilor ce…

- Impact Hub Bucharest și EIT Food lanseaza Empowering Women in Agrifood (EWA), un program dedicat femeilor antreprenor care au idei de afaceri in sectorul agroalimentar! 10 participante din Romania pot primi finanțare de pana la 10.000 de euro. EWA este un program dezvoltat de EIT Food pentru un total…

- Fostul președinte al Romaniei considera ca nimic nu va mai fi ca inainte de pandemia de coronavirus. „Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca inainte. Nimic! Oamenii politici au ințeles ca, dupa…