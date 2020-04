Stiri pe aceeasi tema

- De la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, Romania a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute dupa criza economica, in perioada 2008-2012, arata intr-un comunicat Confederatia Nationala pentru…

- Organizatia Internationala a Muncii avertizeaza ca pandemia de coronavirus afecteaza 2,6 miliarde de muncitori, iar in cel de-al doilea trimestru ar urma sa dispara 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time. Organizatia…

- 3,3 miliarde de oameni, reprezentand 81% din forța de munca globala au locul de munca inchis sau oprit parțial, conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM), agenție a Națiunilor Unite, citata de BBC preluat de mediafax.„Angajații și companiile se confrunta cu catastrofa, atat in ​​economiile…

- "Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Este momentul sa ne concentram pe acțiuni care…

- Organizația Internaționala a Muncii (OIM), care a stabilit deja un prim bilanț al epidemiei cu virusul ucigaș, potrivit caruia 25 milioane locuri de munca ar putea fi distruse, cere masuri urgente, mai puternice decat la criza financiara din 2008/2009. In aceste zile, spune directorul general al OIM,…

- Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educație academica solida, acestea au reusit sa-și dovedeasca valoarea intr-un mediu extrem de complicat. Indispensabile in organizații, fac parte din board-uri și chiar conduc destinele celor mai mai mari…

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Romania in care dorim sa traim se construieste cu oameni care muncesc cinstit Am inceput reorganizarea…