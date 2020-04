Stiri pe aceeasi tema

- De la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, Romania a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute dupa criza economica, in perioada 2008-2012, arata intr-un comunicat Confederatia Nationala pentru…

- De la declanșarea starii de urgența și pana in prezent, conform raportarilor oficiale, Romania a pierdut peste 1.000.000 de locuri de munca, mai multe decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute in 4...

- Organizatia Internationala a Muncii avertizeaza ca pandemia de coronavirus afecteaza 2,6 miliarde de muncitori, iar in cel de-al doilea trimestru ar urma sa dispara 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time. Organizatia…

- Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Reprezentanții CONAF spun ca este momentul sa ne concentram…

- Roberto Azevedo, presedintele Organizatiei Mondiale a Comertului, a afirmat ca scaderea economica si pierderile de locuri de munca provocate de coronavirus vor fi mai grave decat recesiunea din 2008.„Aceasta pandemie va avea in mod inevitabil un impact enorm asupra economiei. Proiectiile recente prevad…

- Pandemia de coronavirus a lovit din plin mai multe industrii si in Romania, iar potrivit datelor Ministerului Muncii, peste un milion de angajati risca sa intre in somaj. Pana in prezent 200.000 de contracte de munca au fost suspendate, iar in perioada imediat urmatoare numarul ar putea ajunge…

- 1 din 2 angajați romani se teme de o criza economica declanșata de COVID-19 Unul din doi angajați români se teme ca urmeaza o criza economica declanșata de efectele COVID-19, iar un sfert dintre salariați nu au economii nici macar pentru o luna daca ar ramâne fara loc de munca.…

- Romania se afla pe locul 9 in topul mondial in ceea ce priveste antreprenoriatul feminin precum si intre primele 10 confederatii de antreprenoriat feminin din Uniunea Europeana, a afirmat, miercuri, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin, Cristina Chiriac, la Gala "Women…