CONAF: PSD susţine Pactul pentru Muncă Bucuresti, 19 nov /Agerpres/ - Reprezentatii Partidul Social Democrat (PSD) au salutat initiativa "Pactul pentru Munca" (PPM) initiata de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si au sustinut propunerea unei colaborari stranse intre mediul politic si mediul de afaceri, cu scopul mentinerii resursei umane in Romania, a anuntat joi organizatia. Membrii initiativei PPM au avut, miercuri, o intalnire cu reprezentantii PSD in cadrul careia au discutat despre necesitatea elaborarii unei strategii de ocupare a fortei de munca pe baza unor politici publice ancorate in realitatea…

