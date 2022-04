USR has tabled simple motion against Minister of Environment

The Save Romania Union (USR) group in the Chamber of Deputies has tabled the simple motion against Minister of Environment Tanczos Barna, in plenary session, on Tuesday, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… [citeste mai departe]