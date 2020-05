CONAF: Aproximativ 190.000 de firme din București-Ilfov ar putea beneficia de fonduri europene Desi Romania a inregistrat cea mai semnificativa expansiune anuala din UE in perioada ianuarie - martie 2020 (2,7%), in ciuda declinului economic din intreaga Europa, tendinta la nivel mondial este una de scadere, iar mentinerea unei traictorii pozitive consta in capacitatea statelor de a se adapta noilor conditii intr-o economie aflata sub semnul unei puternice scaderi si a unei pandemii care a afectat intreaga lume. Guvernele cauta solutii pentru a stopa declinul, in timp ce mediul privat incearca pe cat posibil sa se adapteze unei noi economii .Romania, in ciuda datelor statistice preliminare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

