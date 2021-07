Stiri pe aceeasi tema

- Entrepreneurs will parade on Thursday, July 8, on the catwalk of the Expo 2021 - Made in Satu Mare fashion event to convey a message of support for the local textile industry, severely affected by the COVID-19 pandemic, Romania's National Confederation Female Entrepreneurship (CONAF) reports.…

- Tinerii din Romania care nu detin competentele necesare sau nu au studii de formare profesionala se confrunta cu bariere specifice in ceea ce priveste accesul pe piata muncii, a afirmat presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, la o intalnire cu deputatul…

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF se implica activ in educație. Inspectoratul Școlar Județean Valcea este primul inspectorat din țara care a parafat Pactul pentru Educație, inițiat de CONAF. Pactul a fost semnat de Mihaela Andreianu, inspectorul general al Inspectoratului…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF a premiat, miercuri, in cadrul Galei Women in Economy, editia a treia, 20 de doamne din sfere diferite de activitate care au reusit sa faca performanta in anul precedent, potrivit unui comunicat al organizatiei. Premiantele acestui…

- Inegalitatea de sanse si discriminarea nu sunt percepute in Romania, din pacate, ca probleme presante, dar statisticile furnizate de institutiile europene sau de structuri private arata ca, in realitate, inegalitatile exista si sunt importante, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- In Romania este important ca spiritul antreprenorial feminin sa se manifeste "mai plenar", a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, adaugand ca in foarte multe domenii de activitate, mai ales in sport si cultura, performantele sunt in mare parte realizate de romance.„Am…

- Industria textila se numara printre cei mai mari poluatori, folosind cantitati imense de resurse naturale si producand tone de deseuri zilnic, fiind nevoie de implicarea antreprenorilor si a autoritatilor pentru a schimba aceasta situatie, a aratat, recent, consilierul de stat Borbely Laszlo, coordonatorul…

- Proiectul Pactul Pentru Munca (PPM) continua intr-o forma menita sa sustina implementarea masurilor de stimulare a pietei fortei de munca identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri, a anuntat joi Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). ‘In acest context,…