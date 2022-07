Conacul din Schinetea – un loc încărcat de amintiri, ţinut în viaţă de nepoata mareşalului Constantin Prezan La 50 de kilometri de Vaslui, la marginea satului Schinetea din comuna Dumesti, se afla conacul in care maresalul Constantin Prezan si-a petrecut ultimii 23 de ani din viata. Incarcat de amintiri si purtand amprenta uneia dintre cele mai importante personalitati din istoria tarii noastre, conacul se afla pe lista monumentelor istorice. A fost o perioada in proprietatea statului, dupa care a fost revendicat de Olga Macarie, nepoata maresalului, cea care si-a dedicat viata cinstirii memoriei ilustrului sau bunic. Constantin Prezan a cumparat mosia din Schinetea in 1897, potrivit documentelor vremii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

