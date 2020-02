Stiri pe aceeasi tema

- Contactat telefonic, primarul localitatii, Dumitru Laiu, afirma ca, intr-adevar, au fost cazuri in care localnicii ar fi luat piatra de acolo, insa in urma cu 15-20 de ani, iar in prezent, nimeni nu s-a atins de monument. Primarul afirma ca depune toate eforturile pentru a demara actiuni de reabilitare,…

- In urma notei pe care Ministerul Educatiei si Cercetarii pe care a transmis-o Inspectoratelor Scolare Judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, astazi, 05.02.2020, situatia centralizata la nivel national privind epidemia de gripa arata in felul urmator: In judetul Alba sunt patru unitati…

- Dan Lungu a constatat starea accentuata de degradare a conacului lui Grigore Ureche, asa cum mai este acesta cunoscut, si a curtii boieresti din imprejurimi, in urma unei vizite la fata locului si in urma atentionarilor numeroase ale localnicilor, care isi doresc salvarea cladirilor. Conacul si curtea…

- Situatia la Opera din Iasi ramane in continuare volatila, dupa dezvaluirile din ultima perioada ale „Ziarului de Iasi". Exista insa o serie de informatii pe care mai multe surse din opera ni le-au confirmat, situatii ce au crescut nivelul de nemultumire a angajatilor, si care au avut loc in ultimele…

- Cantareața Irina Rimes a vorbit despre operația prin care a trecut. Aceasta a fost operata de urgența marți dupa ce a ajuns la spital cu hemoragie interna.Miercuri, Irina Rimes a transmis un mesaj, in care vorbește despre starea sa de sanatate. Aceasta a precizat ca nu vrea sa faca public diagnosticul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca exista un risc biologic mare in Portul Midia, din cauza cadavrelor intrate in putrefactie pe nava care s-a rasturnat la sfarsitul lunii noiembrie. "Am avut nenumarate sedinte de guvern…

- Veteranul Rodion Roșca, considerat drept ”parintele muzicii electronice” romanești, a ajuns iar pe patul de spital, la Cluj-Napoca. Starea sa nu este una buna, diagnosticul fiind ascita (abdomen cu lichid), in urma afecțiunilor hepatice de care sufera, artistul avand și cancer la ficat.Rodion Roșca…

- O pensionara de 67 de ani din Iași a fost pagubita de o suma mare de bani de catre un barbat de 32 de ani din Capitala, prin intermediul unei rețele de socializare. Cei doi au inceput sa converseze pe...