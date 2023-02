Stiri pe aceeasi tema

- Romania Sotheby’s International Realty anunța listarea la vanzare a Conacului Koșca din Dragodana (Jud. Dambovița), la prețul de 690.000 de euro. Aflat la doar 75 de km de Capitala, Koșca este unul dintre cele mai frumoase și pline de istorie domenii din apropierea Bucureștiului, care dateaza din secolul…

- Dambovița este unul dintre județele care ofera cele mai bune exemple in privința colaborarii dintre administrația județeana și primariile localitaților. Prezent astazi, la invitația președintelui Asociației Comunelor din Romania, Emil Draghici, alaturi de mai mulți primari dambovițeni și secretarul…

- De departe, cea mai populara competiție printre romani este campionatul național de fotbal. Frumusețea acestui sport, dar mai ales rivalitațile care s-au nascut in timp au dat naștere unor povești frumoase și, in unele perioade, unor rezultate remarcabile. Fotbalul romanesc nu a juns niciodata in elita,…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 27 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 10Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații sub forma de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiIn Dobrogea, Muntenia, Carpații Meridionali și local in Moldova,…

- Comunitațile minoritare se formeaza, in cele mai multe dintre cazuri, in urma deportarilor, decuparilor de teritorii și alipirii lor la un stat vecin sau al refugierii din calea conflictelor. Masacrele, genocidul și ura de rasa sunt strans legate de formarea grupurilor minoritare, fie ca sunt etnice,…

- Expozitia "Libanul, vazut din Romania", prilejuita de Ziua Nationala a Republicii Libaneze, poate fi vizitata, pana pe 4 decembrie, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Saptamana dedicata fotbalului in municipiul de pe Cricov, unde autoritațile locale au pregatit un complex de acțiuni și activitați pentru a celebra așa cum se cuvine FLACARA MORENI. ”Pentru ca nu este vorba numai despre sport, performanța și implicare, ci și despre faptul ca foarte puține echipe din…