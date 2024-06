Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la cucerirea primei medalii olimpice a Romaniei. 5.000 piese cu valoare istorica, acesta va fi tirajul maxim.

- Nereguli constatate de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in urma unor verificari privind modul de punere in valoare, exploatare, gestionare, depozitare și transport al materialului lemnos Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier…

- Peste 58 de proiecte au fost depuse pana in prezent in cadrul apelului „Dezvoltarea intreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijina creșterea durabila și crearea de locuri de munca”, din Programul Tranziție Justa…

- Parcul Carol I, amenajat intr o zona cu o puternica semnificatie istorica, a fost reabilitat pentru a pune in valoare vestigiile istorice si pentru a crea un spatiu de relaxare si petrecere a timpului liber. Parcul Carol I, amenajat intr o zona cu o puternica semnificatie istorica, a fost reabilitat…

- Aflata intr-o zona cu un mare potențial turistic, fiind vizitata de mulți turiști in urma cu mulți ani, localitatea Aninoasa, aflata in județul Hunedoara, pastreaza amprenta unei istorii bogate in legatura cu industria miniera, care odinioara era sursa vieții și a prosperitații economice. Mineritul…

- In eforturile de protejare a sanatații publice și a consumatorilor, autoritațile din Hunedoara au desfașurat o serie de acțiuni intre 1 și 31 martie 2024, menite sa previna apariția toxiinfecțiilor alimentare și raspandirea Pestei Porcine Africane. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare…

- Lucrarile la barajul Baleia din Hunedoara au inceput in anii ’90, insa au fost abandonate de un deceniu. Acum, arcul uriaș de beton de pe valea paraului Baleia se numara printre atracțiile neobișnuite din Valea Jiului

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 25 de dosare in cadrul „Programului microbuze electrice, hibride si alimentate cu gaz natural comprimat”, a anuntat, miercuri, institutia. „Noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Microbuze pentru elevi, Prima conectare la sistemul public…