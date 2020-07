Stiri pe aceeasi tema

- Bolt a lansat serviciul de inchiriere de trotinete electrice in București. Cat costa o plimbare de 10 minute Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, a lansat marti serviciul de inchiriere de trotinete electrice, cu un cost de 0,1 lei/minut, informeaza compania. "Deblocarea trotinetei…

- Roata in stil londonez din apropierea Cazinoului din Constanta este atractia turistilor Acest lucru se poate observa din coada mare de oameni, cu mic cu mare, care asteapta pentru o tura cu roata. O tura cu trei rotatii costa 20 de lei. Pensionarii constanteni platesc 10 lei. De asemenea, elevii si…

- Roata in stil londonez din apropierea Cazinoului din Constanta este gata O tura cu trei rotatii costa 20 de lei. Pensionarii constanteni platesc 10 lei. De asemenea, elevii si studentii care au terminat cu nota 10 si pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii nu se percepe niciun cost. Cabina VIP…

- Din data de 1 iunie la Oasis Apartments se scumpesc prețurile la m2. Daca in mai Dumneavoastra mai puteți achiziționa un apartament la prețul de 850E/m2, din 1 iunie Oasis va costa 950E/m2!

- Ciresele au inceput sa apara in pietele din Bucuresti, iar pretul acestora le fac cele mai scumpe fructe. Preturile pentru un kilogram de cirese de import variaza intre 80 de lei si 150 de lei in pietele din nordul Bucurestiului.Cireșele costa in unele piețe din Capitala cat opt kilograme de carne de…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a fost prezent astazi la Uzina de produse speciale Dragomirești, din județul Dambovița, in cadrul careia Post-ul Sute de mii de maști vor fi produse, zilnic, la Dragomirești. Cat vor costa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Direcția 5 este una dintre cele mai indragite trupe din Romania așa ca, in momentul in care autoritațile au suspendat toate activitațile de divertisment, mulți admiratori au trupei au fost dezamagiți. Pentru a nu-și pierde publicul, membrii trupei au decis sa faca un show live pe internet. Chiar daca…

- Zborurile din intreaga lume au fost suspendate de pandemia de COVID-19, in incercarea disperata de a opri raspandirea virusului ucigaș. Industria aviatica a incasat o lovitura fara precedent, iar viitorul...