- Virgil Popescu anunța pe Facebook ca PNL Strehaia „este de astazi mult mai puternica”, dupa ce președintele AUR Strehaia, Dan Molea, și membrii acestei organizației s-au alaturat liberalilor, pentru ca „s-au convins ca AUR nu este un partid serios”. „Molea iși dorește foarte mult sa dezvolte orașul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca șeful statului are șanse aproape de zero sa ocupe cea mai inalta funcție din Consiliul European. Hunor a argumentat spunand ca Partidul Popular European nu ar alege, astfel, cea mai slaba poziție din sistemul instituțional european. Kelemen Hunor a declarat,…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a transmis, intr-o postare pe Facebook, un apel la responsabilitate fața de cei dragi și fața de animalele de companie, mai ales in noaptea de Revelion. „Am și eu acasa animale care se sperie de zgomotele puternice. Artificiile și petardele fac…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost luata cu asalt pe contul sau de Facebook dupa ce a prezentat rapoartele PISA, iar mai mulți simpatizanți au inceput sa aprobe și sa laude sistemul romanesc de invațamant și rezultatele testelor PISA 2022, prezentate intr-o nota pozitiva de membra cabinetului Ciolacu.…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și-a pregatit din timp ieșirea din țara. A facut un live pe Facebook, vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, a schimbat doua taxiuri pentru a scapa de eventualii urmaritori si a folosit buletinul unui var primar ca sa treaca prin vama. Catalin Chereches…

- Doua vulpi au fost surprinse intr-un balcon al cladirii in care functioneaza Directia Judeteana Alba a Arhivelor Nationale, imobil amplasat in proximitatea Cetatii Alba Carolina, relateaza Agerpres. Fotografia in care pot fi observate cele doua vulpi pe balcon, stand pe scaune, a fost postata, joi,…

- Un nou tip de escrocherie a aparut in mediul online. O pagina de Facebook intitulata „Aeroportul Henri Coanda București” publica anunțuri in care vinde bagaje pierdute pentru mai puțin de zece lei. Reprezentanții aeroportului spun ca nu scot la vanzare bagaje, dar și ca au luat legatura cu Poliția.…

- The European data regulator has agreed to extend a ban on “behavioural advertising” on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area, Norway‘s data regulator said late on Tuesday, according to Reuters. The ban on such advertising, which targets…