Comunitățile de mămici se mobilizează pe Facebook să ajute spitalele din Timișoara. Cum puteți contribui Ce nu pot face autoritațile incearca și, de cele mai multe ori, reușește sa realizeze comunitatea timișoreana. De aceasta data, doua comunitați de mamici cu zeci de mii de membre cer ajutorul pe Facebook pentru ca doua unitați sanitare sa poate trece peste dezastrul provocat de criza de la Colterm. Astfel, comunitatea Less is more […] Articolul Comunitațile de mamici se mobilizeaza pe Facebook sa ajute spitalele din Timișoara. Cum puteți contribui a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

