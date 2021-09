Comunitatea piteșteană sărbătorește deschiderea anului universitar în Piața Primăriei Studenții, alaturi de profesorii lor, iși vor exprima bucuria inceputului unui nou an academic maine, 1 octombrie 2021. Evenimentul va incepe la ora 10:30 și se va desfașura dupa urmatorul program: 10:30 – 11:00: Program sportiv și artistic organizat de catre studenți și doctoranzi ai Universitații din Pitești; Fanfara. 11:00 – 11:45: Ceremonia de deschidere […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

