- Trei asociatii de proprietari din Buzau vor fi incluse intr-un proiect-pilot, derulat de operatorul municipal de salubritate, care va testa eficienta bonusarii colectarii selective. Este vorba despre asociatiile P.T. 33/1 Unirii, P.T. 10/2 Unirii si P.T. 16/1 Micro 3 – cu un total de 1.060 de apartamente…

- Persoanele cu dizabilitati motorii vor beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot desfasurat pe un an realizat de Primaria Capitalei impreuna cu o organizatie neguvernamentala, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Stampila ar putea fi eliminata si in cazul companiilor de stat, dupa ce obligativitatea acesteia a fost scoasa in ultimii ani pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat și entitațile fara personalitate juridica. Aceasta masura este inclusa intr-un proiect de lege inițiat la Senat…

- Se stie ca situatiile dificile pot fi stresante dar de asemenea si foarte multe relatii dificile pot genera adevarate drame. Psihologii specializati in vindecarea dramelor spun ca acestea sunt cauzate de un set de circumstante care par sa scape de sub control. Desigur nu doar imprejurarile abunda in…

- Potrivit unui anunt publicat pe SEAP, contractul acord-cadru de furnizare echipamente tehnice – implementare proiect de tip grant OLAF/2016/D1/074, include achizitia unui sistem de telecomunicatii 15 sisteme digitale comunicatii mobile destinae organelor de urmarire penala, 15 inregistratoare digitale…

- Mai multi parlamentari PSD și PNL au depus miercuri, la Senat, o initiativa legislativa in care propun ca persoanele care sunt eliberate din inchisoare si care provin din categorii defavorizate sa beneficieze de o serie de facilitati, precum imbracaminte, medicamente, adapost temporar sau masa la cantina…

- Cati oameni din Romania au tulburari psihice? Cifrele actuale arata ca 20% din romani sufera de tulburari psihice. Cele mai multe cazuri apar la adulti, la persoanele cu varsta peste 18 ani. Din cauza tulburarilor psihice multi ajung sa aiba probleme de sanatate mintala, sa aiba probleme in societate…

- Mai exact, un dispozitiv care transmite semnale electrice creierului. Clientii isi vor pierde astfel apetitul, iar metabolismul li se va imbunatati. Specialistii spun ca metoda nu implica substante chimice. Mai mult, casca cu electrostimuli a fost testata deja pe 3 mii de participanti.