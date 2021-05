Stiri pe aceeasi tema

- Demonstratii de solidaritate fie cu israelienii, fie cu palestinienii, sunt organizate prin toate colturile lumii. Pe masura ce conflictul se agraveaza, comunitatea internationala cere calm si retinere.

- Cel putin o persoana a murit, marti seara, la periferia orasului Tel Aviv, in urma unui atac cu racheta, astfel ca bilantul a ajuns la trei morti in Israel, iar in oraselul israelian Lod se inregistreaza confruntari armate intre etnici arabi si israelieni, afirma surse citate de presa israeliana.…

- Administratia Emmanuel Macron a lansat, luni, un avertisment asupra riscurilor generate de violentele dintre israelieni si palestinieni produse in centrul vechi al orasului Ierusalim, indemnand ambele parti sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor. Aceste confruntari "genereaza riscul unei…

- India a inregistrat intr-o singura zi peste 4.000 de noi decese puse pe seama Covid-19 si peste 400.000 de infectari pentru a patra oara intr-o saptamana, conform datelor oficiale date publicitatii sambata, transmite DPA. Cel putin 4.187 de persoane au murit in ultimele 24 de ore. Bilantul…

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

- Statele Unite au lansat vineri un apel la ''dezescaladarea'' tensiunilor in Ierusalim si la ''evitarea'' evacuarii familiilor palestiniene in beneficiul colonistilor israelieni, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de cresterea tensiunilor in Ierusalim", a declarat…

- Comunitatea internationala este chemata sa sustina financiar Siria, devastata de zece ani de razboi, precum si pe refugiatii sirieni din alte state din Orientul Mijlociu, in cadrul unei conferinte a donatorilor organizate luni si marti de ONU si Uniunea Europeana, informeaza AFP. "Cu impactul…

- China este deschisa si sincera si este angajata sa dezvolte relatii de prietenie si cooperare cu toate tarile pe baza celor "cinci principii ale coexistentei pasnice", a asigurat miercuri purtatoarea de cuvant a MAE chinez, relateaza Xinhua. "Priviti harta lumii si veti vedea ca China are prieteni peste…