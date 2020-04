Stiri pe aceeasi tema

- Lansata recent de Netflix, miniseria „Unorthodox” spune povestea lui Esty, o fata care fuge dintr-o comunitate de evrei ultraortodocsi din Brooklyn, New York. In film sunt suprapuse doua lumi: una a evreilor hasiditi care traiesc in comunitati inchise, cu reguli vechi si extrem de stricte, si cea moderna…

- La 4 aprilie 1945, intreg teritoriul Ungariei si orasul slovac Bratislava au fost complet eliberate de sub ocupatia nazista, de catre trupele sovietice si romane.Romania a trecut de partea Aliatilor, in cel de-al Doilea Razboi Mondial, la 23 august 1944, intorcand armele impotriva Germaniei…

- Grupul german Draxlmaier, care are în România aproximativ 15.000 de angajati, a decis sa suspende în mare parte activitatea fabricilor locale din Satu Mare, Pitesti, Timisoara, Hunedoara si Brasov, scrie Ziarul Financiar. Masura vine pe fondul masurilor legate de prevenirea raspândirii…

- Wizz Air suspenda operațiunile de la Timișoara, Craiova și Sibiu, pana la 1 mai. Din ce orașe din Romania mai zboara compania Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat, marți, ca va suspenda toate operațiunile de la bazele din Timișoara, Craiova și Sibiu incepand cu data de 25 martie 2020, ora locala 00.00,…

- Pentru ca avem inca echipe in cupele europene intercluburi, programul Ligii Florilor MOL are putin de suferit. Sambata s-au disputat ultimele meciuri din cadrul etapei a 19-a, una in care Minaur a reusit o frumoasa victorie (30-27 cu Bistrita). Miercuri, 11 martie, se vor juca doua dintre restante.…

- Alte 69 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in 7 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.300, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- La propunerea primarului George Scripcaru, brașoveanul Tiberiu Roth – președinele Asociației Sioniste din Romania – a primit distincția de „Cetațean de onoare” al municipiului, in contextul in care, cu cateva zile in urma, au fost comemorate vitimele Holocaustului. Atunci, aproximativ 150.000 de evrei…

- Victimele Pogromului legionar din ianuarie 1941, comemorate Foto arhiva Victimele Pogromului legionar de la Bucuresti, din ianuarie 1941, au fost comemorate marti, în Capitala. La Monumentul Victimelor Holocaustului, din Piateta "Doctor Alexandru Safran", a fost organizata…