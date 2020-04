Comunitatea de business germana solicita o lege pentru "Kurzarbeit", stilul de munca flexibil Al doilea chestionar privind efectele pandemiei COVID-19 asupra afacerilor, realizat de AHK Romania, arata ca toate companiile sunt deja puternic afectate, jumatate dintre acestea resimt chiar efecte masive.



Pentru 50% dintre companii scaderea cererii de produse si servicii reprezinta cea mai mare problema, urmata de dificultati in continuarea productiei (27%), cauzata in primul rand de ruperea lanturilor de aprovizionare.



Nesiguranta si lipsa de lichiditati sunt urmatoarele pe lista efectelor produse de aceasta criza. Cei mai putini se gandesc in momentul de fata la concedieri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

