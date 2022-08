Comunitate la bloc: cum îndeplinesc noile ansambluri imobiliare nevoia de apartenență la grup Inca din copilarie, suntem invațați de parinți sa comunicam cat mai mult. Incetul cu incetul, ne formam relații de prietenie și fiecare dintre noi dezvolta o mini comunitate. Psihologii susțin ca nevoia de apartenența se refera la o nevoie emoționala umana bazala, la fel de importanta ca nevoia de hrana sau adapost. Ea reprezinta trebuința unei persoane de a se afilia și de a fi acceptat de membrii unui grup. Fie ca este vorba de familie, prieteni, colegi sau vecini, oamenii tind sa aiba o dorința innascuta de a fi o parte esențiala a unui construct social mai mare decat ei inșiși. Sentimentul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia “Solidaritatea Sanitara” din Romania afirma, vineri, ca profesionistii din sanatate au in continuare dreptul la sporul de pandemie, fiind in situatie de risc epidemiologic. Sinficalistii transmit ca toti angajatii care indeplinesc conditiile legale au dreptul la un spor cuprins intre 55%…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro. „Romania urmeaza tendinta de crestere care se poate observa si la nivelul…

- In cel de-al doilea trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 4,6% fața de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de creștere anual de 14.3%.Romania urmeaza tendința de creștere care se poate observa și la nivelul Uniunii Europene. Per ansamblu, din…

- In urma cu cateva momente un accident rutier s-a produs in zona Copou din municipiul Iași. Coliziunea a avut loc intre doua autoturisme, un autoturism Renault și un autoturism marca BMW. Conform martorilor, evenimentul rutier a avut loc ca urmare a unei neacordari de prioritate. Nu s-a inregistrat nicio…

- Dezvoltatorul imobiliar sustine ca ansamblul de blocuri din zona Aleii Mihail Sadoveanu va avea 1.050 de locuri de parcare. In viitorii 2-3 ani, conform proiectelor anuntate, in zona respectiva vor fi construite in jur de 5.000 de apartamente. Peste 1.000 de apartamente vor fi amenajate intr-un…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National. Potrivit sefului statului, tricolorul reprezinta „un liant puternic intre prezent, trecut si viitor”, iar arborarea drapelului nostru la diverse evenimente „naste, in inimile romanilor, sentimentul profund…

- Presedintele clubului din Copou: "Nu ne-am grabit cu numirea unui nou antrenor pentru ca am asteptat sa se termine toate meciurile" Politehnica Iasi isi va clarifica in scurt timp situatia bancii tehnice. Revenit din strainatate miercuri, presedintele Consiliului Director al clubului, Cornel Sfaiter,…