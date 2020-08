Comuniștii portughezi luptă pentru dreptul de...a petrece! Taylor Swift, Lana Del Rey și Kendrick Lamar aveau programate apariții la festivalurile de vara din Portugalia anulate de pandemia de COVID-19. Însa un mega eveniment pare ca va avea loc în pofida eforturilor autoritaților de preveni o recrudescența a COVID-19, relateaza Politico.



Partidul Comunist portughez spera ca 33.000 de persoane sa participe zilnic la festivalul anual Festa do Avante!, o celebrare alimentata de bere a politicii roșii programata sa aiba loc pe durata a trei zile la începutul lunii septembrie.



