- Maria Zaharova continua sa atace autoritațile de la Chișinau. De data asta, purtatorul de cuvant al MID-ului de la Moscova a sarit la gatul președintelui Maia Sandu in contextul alegerilor pentru funcția de bașkan la Gagauziei. Ea a sugerat ca cetațenii autonomiei trebuie sa vorbeasca doar limba rusa…

- Avocatul poporului, Ceslav Panico, este ingrijorat de situația creata in contextul alegerilor din UTA Gagauzia. Ombudsmanul face apel la calm, la o mai buna comunicare intre instituțiile centrale și regionale ale UTA Gagauzia, precum și la transparența in sintetizarea rezultatelor alegerilor.…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca vrea sa "romanizeze" regiunea autonoma Gagauzia, o regiune unde a fost aleasa in funcția de bașcan (guvernator) Evghenia Gutul, membra a partidului pro-rus Șor, scrie deschide.md.

- Aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, presedintele Camerei Deputatilor a declarat ca reintroducerea limbii romane ca limba oficiala in Republica Moldova reprezinta „un act de curaj necesar”, iar a vorbi romanește inseamna a adopta valorile europene, transmite Agerpres. „Stiu ca inca sunt voci care…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, Chișinaul a facut o alegere in favoarea ,,isteriei antirusești” fara a demonstra disponibilitate pentru dialog cu Moscova. Iar pe Maia Sandu o acuza de calomnie la adresa conducerii ruse.

- Vizita președintei Maia Sandu la București vine și in contextul in care economia Republicii Moldova e puternic afectata de razboiul din Ucraina. Inflația a depașit 27% in ianuarie, iar economia a scazut, in trimestrul al treilea al anului trecut, cu peste 10 procente.

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis.

