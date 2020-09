Mai nou, Partidul Comunist Chinez distorsioneaza chiar si Evanghelia, care este revizuita și corectata, scrie Franca Giansoldati in ziarul italian Il Messaggero, citat de Rador. Mulți catolici din China au fost literalmente uimiți de denaturarea unui pasaj din Sfanta Scriptura cuprins intr-un text școlar și publicat de University of Electronic Science and Technology Press, condusa de guvern, unde elevilor de liceu li se preda „etica și legea profesionala”. Episodul „retușat” este cel al femeii adultere care era pe punctul de a fi lapidata și care a fost adusa inaintea lui Iisus. In Evanghelia…