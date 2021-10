Stiri pe aceeasi tema

- Comunistii nu au intrat in Parlamentul din Cehia pentru prima data din 1948 in urma alegerilor legislative de sambata. Scrutinul a fost castigat de o coalitie de dreapta. Pentru a avea majoritate, coalitia ar putea invita la guvernare Partidul Piratilor.

- Coalitia Impreuna a opoziției de centru-drepata a invins in alegerile legislative din Cehia formațiunea populista a premierului Andrej Babis, ANO, anunța Reuters, care califica rezultatul ca fiind o surpriza. Coaliția caștigatoare s-a angajat sa formeze un nou guvern impreuna cu alte formațiuni, cu…

- ANO, formațiunea populista a premierului ceh Andrej Babis, este favorita spre a obține victoria la scrutinul legislativ incheiat sambata, potrivit rezultatelor partiale. Momentan nu este clar daca liderul miliardar va putea alcatui o majoritate parlamentara, informeaza Reuters. Premierul in exercitiu…

- Elvetia ofera cupoane-cadou celor care-i conving si pe altii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anunțat guvernul. Fiecare persoana nou vaccinata va fi rugata sa numeasca persoana care i-a convins sa se vaccineze, a precizat guvernul, acea persoana urmand sa primeasca un bon valoric de 50 de franci…

- Guvernul a fost comparat marți seara cu o echipa de fotbal, al carei proprietar ar fi Klaus Iohannis, care de 8 luni nu se prea antreneaza, sta mai mult la bautura cu antrenorul și se face ca joaca, in viziunea președintelui PSD Marcel Ciolacu. Președintele PSD Marcel Ciolacu vede in Romania in prezent…

- Guvernul ceh va folosi vaccinurile Pfizer si Moderna pentru cel de-al doilea rapel si le recomanda sa se vaccineze tuturor celor cu varsta peste 60 de ani.In plus, premierul Andrej Babis a declarat ca executivul va oferi bonusuri medicilor de familie care vor convinge mai multi oameni cu varsta de peste…

- Guvernul libanez a anuntat duminica majorarea pretului benzinei cu 66%, prin reducerea partiala a subventiilor, pentru a atenua penuria de carburanti care blocheaza tara, transmite Reuters, preluata de News.ro.Cresterea preturilor benzinei cu cifra octanica 95 a intrat în vigoare imediat,…

- Polonia a raspuns Comisiei Europene in problema camerei disciplinare pentru judecatori, iar Executivul UE va analiza replica Varsoviei, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Raspunsul Poloniei a venit la o luna dupa ce Curtea Europeana de…