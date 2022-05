„Comunismul primitiv”, o minciună vinovată şi frivolă In viziunea lui Marx, naratiunea despre comunismul primitiv suna in felul urmator: candva, in timpuri imemoriale, proprietatea privata era necunoscuta omului. Hrana era distribuita dupa necesitati, iar toti cei aflati in nevoie erau ingrijiti. La un moment dat, s-a produs o schimbare majora: tranzitia de la vechea forma de organizare (indivizi mobili, vanatori-culegatori) la cea avand in centrul ei practicarea pe scara larga a agriculturii (indivizi sedentari, cultivatori de plante si crescatori de animale domesticite). Aceasta transformare a implicat aparitia proprietatii asupra pamantului,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

