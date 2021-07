Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Gheorghe Staicu, fost fotbalist si antrenor, murit la finalul saptamanii trecute. Fostul fundaș a evoluat la Steaua București, intre anii 1957–1963. De asemenea a fost antrenorul naționalei feminine, in perioada 2002-2007. „Gheorghe Staicu a decedat la finalul saptamanii, la varsta de 85 de ani. Fostul…

- Doctorul Andrei Carantino, fostul soț al artistei Monica Anghel, a murit vineri dimineața. Chirurgul plastician a fost medic primar la Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar – Arseni. Medicul a fost soțul artistei Monica Anghel, timp de 11 ani. „In aceasta dimineața, cunoscutul doctor, Andrei Carantino,…

- Prof. dr. Dulcan a povestit experiențe incredibile la care a fost martor de-a lungul vieții de medic. El a dezvaluit povestea unui bolnav care s-a vindecat miraculos, fara nicio explicație, doar prin Dumnezeu. Medicul susține ca are 1.000 de dovezi ca Dumnezeu exista și ca nu e bine sa ducem numele…

- Parintele Ieromonah Daniil de la Manastirea Frasinei a murit in timp ce celebra slujba de Inviere. Anunțul a fost facut pe Facebook: „Cu mare durere, va spunem ca Parintele Ieromonah Daniil de la Manastirea Frasinei a adormit intru Domnul, chiar in timp ce savarșea sfanta slujba despre patimile,…

- In 23 aprilie, data in care este sarbatorita „Ziua Bibliotecarului din Romania”, Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” din Baia Mare a reluat proiectul „Anticariatul Donatorilor”. In ce consta acest proiect? Lansat inca din 2018, la inițiativa directorului acestei instituții de cultura, dr. Teodor Ardelean,…

- Dupa decesul prințul Philip, duce de Edinburgh, principele Nicolae al Romaniei, nepotul regelui Mihai, a transmis un mesaj de condoleanțe și și-a adus aminte de momentul in care a cunoscut-o pe regina Marii Britanii și pe soțul ei. „Sunt profund indurerat de vestea plecarii in eternitate a Alteței Sale…