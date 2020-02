Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea ar fi fost prins drogat la volan, iar polițiștii l-ar fi sancționat aspru pe soțul vedetei, dupa cum a dezvaluit Click.ro. Astfel ca, dupa ce zilele trecute a plecat de acasa, actorul ii da o noua lovitura soției lui. Zilele trecute, soțul Andreei Balan s-ar fi ales cu un dosarpenal, potrivit…

- Potrivit click.ro, in dimineața zilei de vineri, 21 februarie, soțul Andreei Balan a fost oprit de polițiști pe Blvd. Eroilor din Voluntari, județul Ilfov, la mica distanta de casa sa. In urma testarii, George Burcea a fost depistat sub influența unor substanțe interzise. „A fost testat cu aparatul…

- George Burcea a urcat la volan dupa ce a consumat substanțe interzise și a fost prins de polițiști. Actorului i s-a facut dosar penal și risca sa iși piarda permisul de conducere pentru doi ani. Se pare ca pe data de 21 februarie, la ora 10.00, Burcea, in varsta de 32 de ani, se afla in trafic la volanul…

- Sotul Andreei Balan s-a ales zilele trecute cu dosar penal. Politistii rutieri l-au prins drogat la volan. Aparatul etilotest a aratat ca acesa se afla sub influenta cocainei. Citeste si: SOCANT! Ce i-a facut George Burcea este cosmarul oricarei femei! De asta a decis Andreea Balan sa ajunga…

- Ieri, in jurul orei 01:10 polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un minor in varsta de 16 ani, din comuna Țaga, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 109C, pe raza localitații Fizeșu Gherlii, fara a deține permis de conducere. Cel in cauza nu a oprit la semnalele polițiștilor,…

- Un barbat suspectat de contrabanda cu țigari a pus pe jar joi seara polițiștii de frontiera din Timiș. Individul a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii și a incercat sa scape de urmaritori. Pe traseu a lovit o mașina a poliției de frontiera.

- Ieri, in jurul orei 16.20, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Secția 7 Poliție Rurala, au depistat in trafic un barbat, in varsta de 58 de ani, din localitatea Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Vișea, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Politistii si procurorii din Bucuresti au gasit, joi, canabis si cocaina, in masina unui sofer oprit in Pantelimon. In masina sotiei sale, in Voluntari, anchetatorii au gasit alte droguri, dar si doua pistoale cu gloante. Politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti -…