Comunicat: USR sustine producatorii autohtoni Cu toții vrem sa susținem producatorii autohtoni dar este necesar sa venim cu masuri efective care sa le permita sa ne ofere produse calitative, aducandu-le in același timp avantajele financiare care sa le permita continuarea și de ce nu, extinderea activitații. Una dintre problemele de care se lovesc frecvent micii fermieri e lipsa unei verigi […] Articolul Comunicat: USR sustine producatorii autohtoni apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o țara condusa responsabil, de un Guvern care sa lucreze in folosul cetațenilor și nu al interesului de partid și al firmelor clientelare, expertiza PRO Romania ar fi fost folosita la maxim, mai ales in perioada actuala, cand criza medicala generata de coronavirus se adancește tot mai mult. Odata…

- In contextul pandemiei de COVID-19, Partidul Social Democrat a lansat platforma online www.alaturidetine.ro. Prin intermediul acesteia, social democrații iși propun sa vina in sprijinul romanilor aflați in dificultate și care au nevoie urgent de ajutor. Buzaul este printre primele județe in care platforma…

- Foarte mulți dintre semenii noștri din urbe, obligați sa stea in case și sa urmareasca cu sufletul la gura știrile in speranța ca vor afla veștile bune, ca pericolul a trecut și lucrurile vor reintra in normal, s-au bucurat cand zile la rand Buzaul nu a fost roșu pe harta imbolnavirii cu COVID 19, atat…

- ALDE le intinde o mana de ajutor tuturor buzoienilor care raman la domiciliu, in aceasta perioada in care Romania se afla in stare de urgența din cauza pandemiei de Coronavirus. Liberal-democrații se alatura astfel voluntarilor care ii ajuta pe buzoieni sa iși procure alimentele, medicamentele și alte…

- Prim-vicepreședintele PRO Romania Buzau, Viorel Dobre, trage un semnal de alarma dupa apariția, intr-o singura zi și intr-o singura localitate, a trei noi cazuri de infectare cu coronavirus. El se intreaba, și pe buna dreptate, daca de la inceputul crizei și pana acum, conducerea Consiliului Județean,…

- Traim o perioada dificila și asta impune luarea de masuri politice și administrative care sa asigure sanatatea populației. Oricat ne-am izola la domiciliu și am evita interacțiunea sociala, este probabil ca noul coronavirus sa ajunga sa infecteze o mare parte a populației. Cea mai mare parte se va imuniza…

- Tinerii din cadrul filialei judetene PRO Romania Buzau sunt alaturi de persoanele care, in contextul pandemiei de COVID-19 / coronavirus nu se pot deplasa pentru activitatile cotidiene, mai ales pentru a isi achizitiona alimente sau medicamente. Prin urmare, tineretul PRO Romania, condus la Buzau de…

- Așa cum a spus și președintele Felix Rache intr-o declarație de presa, PRO Romania Buzau face din nou un apel la ceilalți competitori pentru renunțarea la luptele politice de moment și la concentrarea atenției pe adevaratele probleme cu care ne confruntam. Situația țarii in condițiile in care epidemia…