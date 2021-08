Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Calin Matieș, senator PSD de Alba: LA UȘA TA! BIROU PARLAMENTAR MOBIL ! Sunt “senatorul pe roți”, mereu la dispoziția dumneavoastra. Mi-am luat foarte in serios rolul meu de parlamentar al județului Alba și voi continua sa o fac. De astazi, BIROUL MEU LA UȘA TA intra in acțiune.…

- ”Nu credeam vreodata ca primarii PNL din Munții Apuseni se pot cobori atat de jos. Numai noi, cei care am sarit inca din prima zi, am dus cateva zeci de tone de alimente in localitațile afectate. Din banii noștri, nu din fonduri publice, atenție! Ce au facut unii nenorociți de primari din Apuseni?!…

- ”La iarna vom ingheța in case: facturile la energie se vor dubla sau chiar tripla! Cer public test antidrog pentru premierul Romaniei!” ”Pentru cineva care ocupa funcția de premier al Romaniei este de neacceptat sa nu vorbeasca nimic despre apocalipsa care ne așteapta pe noi, romanii, peste doar cateva…

- Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, sarbatorește „o jumatate de secol” de viața, astazi. „Spiritul este mult mai tanar” Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, implinește astazi rotunda varsta de 50 de ani, sau, cum a exprimat și acesta, o jumatate de secol de viața. „50 de ani sau jumate de secol! Va…

- Cupru Min Abrud a fost miercuri, 14 iulie, gazda unei importante delegații a Ministerului Economiei, decidenții cu competențe in zona resurselor minerale deplasandu-se la Abrud pentru a analiza direct, la fața locului, activitatea acestei companii fanion a industriei strategice romanești și perspectivele…

- FOTO| Știuca IMENSA capturata de senatorul Calin Matieș: „Nu este monstrul din Loch Ness, dar este un exemplar de toata frumusețea” Știuca IMENSA capturata de senatorul Calin Matieș: „Nu este monstrul din Loch Ness, dar este un exemplar de toata frumusețea” Minivacanța de Rusalii cu fir intins pentru…

- Vineri, 11 iunie 2021, senatorul PSD Calin Matieș a organizat o conferința de presa in cadrul careia a abordat mai multe subiecte de interes local și național. Evenimentul s-a desfașurat la cabinetul parlamentar pe care senatorul l-a deschis la Alba Iulia. Inregistrarea intregrala a conferinței de presa…