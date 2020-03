Comunicat SC Vital SA: CONTINUITATE și SIGURANȚĂ, asta oferim utilizatorilor noștri! Acum avem nevoie mai mult ca oricand de APA pe care S.C VITAL S.A o furnizeaza in mod continuu și in condiții de maxima siguranța. Tocmai pentru ca ințelegem aceasta nevoie incercam sa nu existe nici o discontinuitate in distribuția apei potabile din rețeaua publica, iar in cazuri independente de voința noastra (avarii) incercam sa […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acum avem nevoie mai mult ca oricand de APA pe care S.C VITAL S.A o furnizeaza in mod continuu și in condiții de maxima siguranța. Tocmai pentru ca ințelegem aceasta nevoie incercam sa nu existe nici o discontinuitate in distribuția apei potabile din rețeaua publica, iar in cazuri independente de voința…

- Poșta Romana anunța ca trimiterileextracomunitare se pastreaza in oficii pana la 30 de zile. De asemenea,pentru a preveni și a limita eventuala raspandire a virusului Covid-19,compania a recomandat ca distanța dintre persoane sa fie limitata la 2 metriCompania Nationala Posta Romana amintește tuturor…

- Care sunt primele telefoane de top ce pot fi achiziționate, ce modele 5G vor fi disponibile, dar și informații cu privire la strategia de dezvoltare a companiei, am aflat de la Shaohua Yang, General Manager Green Leaves Technical, Distribuitor Unic Autorizat OPPO (pe piața din Romania). connect: OPPO…

- Avand in vedere deciziile luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența privind evoluția infecției cu Coronavirus – COVID-19, la societatea S.C. VITAL S.A. au fost luate o serie de masuri pentru coordonarea activitații, masuri necesare pentru a asigura furnizarea apei potabile și…

- In perioada 9-15 martie, pe toate tronsoanele de drum din judet, politistii rutieri actioneaza pentru verificarea si impunerea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de fixare omologate, de catre ocupantii autovehiculelor aflate in trafic. Actiunea se desfasoara simultan in toate statele…

- Politistii rutieri au fost si miercuri prezenti pe drumurile publice din judet, in special pe arterele de circulatie cu risc ridicat de producere a unor incidente. Cele mai multe activitati au fost de natura preventiva, si au fost organizate in vederea depistarii la timp a persoanelor care conduc in…

- Jandarmii vor fi la datorie si in aceasta minivacanta care incepe vineri, 24 ianuarie. Jandarmeria Montana Maramures actioneaza in zona de responsabilitate pentru asigurarea si mentinerea ordinii publice in statiunile montane si pe traseele turistice, axandu-se in permanenta pe accentuarea prezentei…

- S.C. Vital S.A. anunța utilizatorii ca in data de 24.01.2020, toate compartimentele societații vor fi inchise, fiind zi libera, conform Codului Muncii. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita in fiecare an pe data de 24 Ianuarie, este inclusa din anul 2016 pe lista sarbatorilor legale din Codul…