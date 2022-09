COMUNICAT: România exportă mai multe produse din tutun încălzit decât țigarete Exportul cu produse din tutun incalzit contribuie masiv la reducerea deficitului comercial al Romaniei. In 2021, exporturile de produse din tutun incalzit au depașit exporturile de țigarete, in condițiile in care Romania este al doilea cel mai mare producator de țigarete din Europa, alaturi de Germania. Exporturile totale de produse din tutun incalzit au atins […] Articolul COMUNICAT: Romania exporta mai multe produse din tutun incalzit decat țigarete a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

